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"Мы здесь власть": Навальный прокомментировал выборы в Думу

Вторник, 21 сентября 2021, 18:14
Мы здесь власть: Навальный прокомментировал выборы в Думу
Алексей Навальный (Фото из его Instagram)

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный считает, что без учета массовых фальсификаций власти путинская партия "Единая Россия" проиграла выборы в Госдуму с "разгромным" результатом.

Источник: Навальный из тюрьмы в Instagram

Детали: Политик сравнил выборы с футбольным матчем, в котором, несмотря на то, что уверенно победила команда оппозиции, табло находится в руках проигравшей власти, и она "нарисовала" свой ложный результат.

Прямая речь: "Технически мы видим огромный успех "Умного голосования". А в Москве и Питере так вообще триумф… Но, по-честному, общий результат "победой" не назовешь. Наш результат тупо украден. Перерисовали самым примитивным образом.

В итоге разгромленная избирателями партия путинских воров "Единая Россия" снова получает большинство в Думе.

У нас с вами классическая ситуация матча и табло с объявлениями результата.

Раньше мы иногда добивались в матчах ничьих, изредка - побед. А жулики подкручивали результаты на табло, чтобы их выигрыш выглядел убедительнее.

А сейчас мы объединились, сфокусировались и с помощью УмГ просто разнесли соперников на матче. Но табло-то у них. И они снова нарисовали себе победу".

Больше деталей: По словам Навального, на предыдущих выборах оппозицию мучила "тяжелая мысль", что власть и без подделки набирала большинство голосов, а фальсификацией лишь усиливала эффект. Однако теперь все иначе - партия Путина проиграла.

Прямая речь: "Мы большинство", "мы здесь власть" с 19 сентября не лозунги, а результат голосования".

Справка: По информации "Новой газеты", к утру 20 сентября по 8 округам из 15 в Москве побеждали представители оппозиции, поддержанные "Умным голосованием". Однако 2 млн голосов, введенных через дистанционное электронное голосование, обнулили усилия оппозиции. "Удаленные" голоса были за "Единую Россию" и "список Собянина", причем почти половина города, по официальным данным, голосовала дистанционно (при явке около 50% дистанционно проголосовали около 1,8 млн человек и еще 1,92 млн "традиционным способом").

Что было раньше: Центральная избирательная комиссия РФ подсчитала, что партия "Единая Россия" после обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму, набирая 49,82% голосов.

КПРФ, согласно данным ЦИК, набирает 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46%. Также, по текущим данным, в думу проходит партия "Новые Люди" с 5,32% голосов.

Украинская правда

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Темы: РосcиявиборыНавальный
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