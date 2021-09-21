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Апеляція скасувала закриття справи щодо підпалу авто "Схем" 

Вівторок, 21 вересня 2021, 18:45
Фото: Радіо Свобода

Апеляційний суд Києва скасував рішення Броварського міськрайонного суду Київської області, яким той закрив справу Кирила Баріхашвілі – звинуваченого у підпалі автівки водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура. 

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: 21 вересня колегія суддів скасувала рішення суду першої інстанції про закриття кримінального провадження в частині обвинувачення Кирила Баріхашвілі. Раніше Броварський суд закрив його на підставі клопотання захисту обвинуваченого. Підставою для цього стали начебто порушені терміни продовження досудового розслідування. 

Представник потерпілої сторони Оксана Максименюк повідомила, що разом із прокуратурою було подано дві апеляційні скарги. У них вказувалось, що суд порушив право потерпілого на встановлення винної особи та, відповідно, на отримання компенсації матеріальної та моральної шкоди. 

Після рішення апеляції справа має повернутись до суду першої інстанції, тобто до Броварів. Там суд має почати новий розгляд справи, з новим суддею. 

Що передувало: 14 червня Броварський міськрайонний суд закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура.

Передісторія:

  • Справа розслідувалась за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.
  • Вночі 17 серпня 2020 року у Броварах група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки "КІА", що належав водію Радіо Свобода – члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб.
  • За даними прокуратури, матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.
  • 26 серпня 2020 року поліція затримала Баріхашвілі, який причетність до підпалу заперечує. Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу.

Теми: свобода словаЗМІ
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