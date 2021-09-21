Апелляция отменила закрытие дела относительно поджога авто "Схем"

Апелляционный суд Киева отменил решение Броварского горрайонного суда Киевской области, которым тот закрыл дело Кирилла Барихашвили – обвиняемого в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Источник: Радио Свобода

Детали: 21 сентября коллегия судей отменила решение суда первой инстанции о закрытии уголовного производства в части обвинения Кирилла Барихашвили. Ранее Броварской суд закрыл его на основании ходатайства защиты обвиняемого. Основанием для этого стали якобы нарушенные сроки продолжения досудебного расследования.

Представитель потерпевшей стороны Оксана Максименюк сообщила, что вместе с прокуратурой было подано две апелляционные жалобы. В них указывалось, что суд нарушил право потерпевшего на установление виновного лица и, соответственно, на получение компенсации материального и морального вреда.

После решения апелляции дело должно вернуться в суд первой инстанции, то есть в Бровары. Там суд должен начать рассмотрение дела, с новым судьей.

Что предшествовало: 14 июня Броварской горрайонный суд закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

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