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Інноваційні ліки проти COVID-19 доставили в регіони

Вівторок, 21 вересня 2021, 20:03
Фото: МОЗ

Інноваційні ліки прямої дії на коронавірус доставили в регіони – за їх допомогою можна буде блокувати потрапляння вірусу у клітини людини та запобігати розвитку COVID-19 в організмі. 

Джерело: МОЗ 

Деталі: Йдеться про 20 тисяч флаконів Бамланівімабу та 40 тисяч флаконів Етесевімабу. Їх вже включили у протоколи лікування коронавірусу. Лікарі, які надають допомогу хворим на COVID-19 матимуть чітку інструкцію щодо того, в яких саме випадках їх використовувати та як правильно це робити. 

У МОЗ пояснили також механізм дії інноваційних ліків. Так, вони блокують прикріплення вірусу до мембрани клітини, що не дозволяє вірусу далі проникати в клітини людини, нейтралізує його та сприяє запобіганню розвитку SARS-CoV-2. Вказується, що ліки діють безпосередньо на вірус, завдяки чому можна запобігти виникнення ускладнень. 

Отримала ці ліки Україна в якості гуманітарного вантажу від американської благодійної організації Direct Relief.

Читати також: Що відомо про інноваційні ліки проти COVID-19?

Українська правда
Теми: коронавірусМОЗ
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