Инновационные лекарства против COVID-19 доставили в регионы

Инновационные лекарства прямого действия на коронавирус доставили в регионы – с их помощью можно будет блокировать попадание вируса в клетки человека и предотвращать развитие COVID-19 в организме.

Источник: Минздрав

Детали: Речь идет о 20 тысячах флаконов Бамланивимабу и 40 тысячах флаконов Этесевимабу. Их уже включили в протоколы лечения коронавируса. Врачи, которые оказывают помощь больным COVID-19 будут иметь четкую инструкцию о том, в каких именно случаях их использовать и как правильно это делать.

В Минздраве объяснили также механизм действия инновационных лекарств. Так, они блокируют прикрепление вируса к мембране клетки, что не позволяет вирусу дальше проникать в клетки человека, нейтрализует его и способствует предотвращению развития SARS-CoV-2. Указывается, что лекарства действуют непосредственно на вирус, благодаря чему можно предотвратить возникновение осложнений.

Получила эти лекарства Украины в качестве гуманитарного груза от американской благотворительной организации Direct Relief.

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