Майже 100% госпіталізованих із COVID дітей на Харківщині інфіковані "Дельтою" – ОДА

У Харківській області із коронавірусом у лікарнях перебувають 127 дітей, у 99% із них виявили штам "Дельта".

Джерело: директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов на брифінгу, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти".

Деталі: За його словами, медичні заклади так званої "першої хвилі" заповнені на 46%. Наразі там перебуває 1372 пацієнти із коронавірусом. Серед них лише 4% мають щеплення. За словами лікарів, вакциновані легше переносять захворювання та у них відрізняється перебіг хвороби.

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались.

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, 98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.

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