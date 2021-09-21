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Майже 100% госпіталізованих із COVID дітей на Харківщині інфіковані "Дельтою" – ОДА

Вівторок, 21 вересня 2021, 22:40
Ілюстративне фото

У Харківській області із коронавірусом у лікарнях перебувають 127 дітей, у 99% із них виявили штам "Дельта". 

Джерело:  директор департаменту охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації Максим Хаустов на брифінгу, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Дитяча інфекційна лікарня заповнена на 43%. Лікуються 127 дітей. У 99% - штам "Дельта". Дійсно, у цього штаму така особливість, що багато захворілих – діти".

Деталі: За його словами, медичні заклади так званої "першої хвилі" заповнені на 46%. Наразі там перебуває 1372 пацієнти із коронавірусом. Серед них лише 4% мають щеплення. За словами лікарів, вакциновані легше переносять захворювання та у них відрізняється перебіг хвороби. 

Що передувало: Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались. 

За словами головного санлікаря Ігоря Кузіна, 98% українців госпіталізованих з тяжким перебігом чи з ускладненнями COVID-19 є невакцинованими.

Нагадаємо:

  • З 23 вересня на території всіх регіонів України запроваджують "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
  • Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

Теми: Харківська областькоронавірус
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