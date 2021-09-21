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Почти 100% госпитализированных с COVID детей на Харьковщине инфицированные "Дельтой" – ОГА

Вторник, 21 сентября 2021, 22:40
Почти 100% госпитализированных с COVID детей на Харьковщине инфицированные Дельтой – ОГА
Иллюстративное фото

В Харьковской области с коронавирусом в больницах находятся 127 детей, у 99% из них обнаружили штамм "Дельта".

Источник: директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов на брифинге, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. В 99% – штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевших – дети".

Детали: По его словам, медицинские учреждения так называемой "первой волны" заполнены на 46%. Сейчас там находится 1372 пациентов с коронавирусом. Среди них лишь 4% имеют прививку. По словам врачей, вакцинированные легче переносят заболевания и у них отличается течение болезни.

Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, 98% украинцев госпитализированных с тяжелым течением или с осложнениями COVID-19 является невакцинированных.

Напомним:

  • С 23 сентября на территории всех регионов Украины вводят "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
  • Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областькоронавирус
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