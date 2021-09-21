Почти 100% госпитализированных с COVID детей на Харьковщине инфицированные "Дельтой" – ОГА
В Харьковской области с коронавирусом в больницах находятся 127 детей, у 99% из них обнаружили штамм "Дельта".
Источник: директор департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации Максим Хаустов на брифинге, цитирует "Укринформ"
Прямая речь: "Детская инфекционная больница заполнена на 43%. Лечатся 127 детей. В 99% – штамм "Дельта". Действительно, у этого штамма такая особенность, что многие заболевших – дети".
Детали: По его словам, медицинские учреждения так называемой "первой волны" заполнены на 46%. Сейчас там находится 1372 пациентов с коронавирусом. Среди них лишь 4% имеют прививку. По словам врачей, вакцинированные легче переносят заболевания и у них отличается течение болезни.
Что предшествовало: Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что 99,2% летальных случаев вследствие коронавирусной болезни зафиксированы среди украинцев, которые не вакцинировались.
По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, 98% украинцев госпитализированных с тяжелым течением или с осложнениями COVID-19 является невакцинированных.
Напомним:
- С 23 сентября на территории всех регионов Украины вводят "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
- Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствие коронавируса или перенесенной болезни.