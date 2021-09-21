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Із 23 вересня в усіх регіонах України – "жовтий" рівень епіднебезпеки

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:22
Із 23 вересня в усіх регіонах України – жовтий рівень епіднебезпеки
Засідання комісії ТЕБ та НС, фото з kmu.gov.ua

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.  

Джерело рішення комісії ТЕБ та НС, Кабінет міністрів 

Деталі: Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися голови обласних держадміністрацій.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти.

Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та столичної держадміністрацій вжити заходів до:

— залучення до процесу вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

— забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

— інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Пряма мова Шмигаля: "Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. 

Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни".

Більше деталей: Прем’єр констатував, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується. І наголосив, що держава забезпечує можливість щепитися безкоштовно.

За даними МОЗ, 20 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищував порогове значення у 23-х із 25-ти регіонів, а динаміка рівня госпіталізації – у 13-ти регіонах.

 
МОЗ

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинКабінет міністрівепідеміяCovid-2019Олександр Корнієнко
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