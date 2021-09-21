Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Із 23 вересня в усіх регіонах України – "жовтий" рівень епіднебезпеки

Вівторок, 21 вересня 2021, 13:22
Засідання комісії ТЕБ та НС, фото з kmu.gov.ua

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.  

Джерело рішення комісії ТЕБ та НС, Кабінет міністрів 

Деталі: Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

21 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До засідання долучилися голови обласних держадміністрацій.

За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС вирішила:

— встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 р. "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

— застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

— головам обласних та міста Києва державних адміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Учасники засідання також порушили питання охоплення населення вакцинацією, зокрема вчителів та працівників закладів освіти.

Денис Шмигаль зауважив, що в порівнянні з минулим роком захворюваність на COVID-19 серед дітей зростає.

З урахуванням обговорення Державна комісія доручила головам обласних та столичної держадміністрацій вжити заходів до:

— залучення до процесу вакцинації, у тому числі вчителів та працівників закладів освіти, можливостей існуючих пунктів щеплень у закладах освіти;

— забезпечення можливості та організації вакцинації у тому числі вчителів та працівників закладів освіти за допомогою виїзних мобільних вакцинальних сесій у разі відсутності в закладах освіти постійних пунктів щеплень;

— інформування та проактивного запрошення до вакцинації не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їхніх родичів та родичів здобувачів освіти до існуючих пунктів щеплень у закладах освіти та під час роботи виїзних мобільних вакцинальних сесій.

Пряма мова Шмигаля: "Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не поширюватимуться на ті заклади, де персонал та відвідувачі вакциновані, мають негативний тест або підтвердження нещодавно перенесеної хвороби. 

Це той метод, який на сьогодні успішно використовує низка європейських і світових країн для того, щоб уберегти людей і водночас не зупиняти економічну активність країни".

Більше деталей: Прем’єр констатував, що епідемічна ситуація в країні стрімко погіршується. І наголосив, що держава забезпечує можливість щепитися безкоштовно.

За даними МОЗ, 20 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищував порогове значення у 23-х із 25-ти регіонів, а динаміка рівня госпіталізації – у 13-ти регіонах.

 
МОЗ

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: карантинКабінет міністрівепідеміяCovid-2019Олександр Корнієнко
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань

Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати

фотоУ Карпатах випав сніг

6 754 хворих і 105 смертей від COVID в Україні за добу

"Обов’язково реалізуємо" – Зеленський діаспорі США про подвійне громадянство

фотоВ Україні вперше провели трансплантацію серця дитині

Усі новини...
карантин
Міста майбутнього – для людей
Майже 109 тисяч українців отримали щеплення проти COVID у понеділок 
Західні області України наблизилися до "червоного рівня" – Ляшко
Останні новини
10:41
Відень посилює коронавірусні обмеження з 1 жовтня
10:30
В аеропорту "Бориспіль" викрили схему "кришування" контрабанди
10:09
У Києві нових хворих на COVID-19 уже втричі більше, ніж одужань
10:01
Apple планує додати в iPhone функції для виявлення депресії – ЗМІ
09:56
В уряді Польщі виключили проведення референдуму про вихід з ЄС
09:50
Франція відмовилася від зустрічі із США, Британією та Німеччиною на Генасамблеї ООН
09:48
Ердоган на Генасамблеї ООН: Анексію Криму ми не визнаємо
09:48
Княжицький про землю у горах: каже, що допомагає розбудовувати Карпати
09:40
Google купує офісну будівлю в Нью-Йорку за 2,1 мільярда доларів
09:28
Байден заявив в ООН, що США не хочуть нової "холодної війни"
Усі новини...