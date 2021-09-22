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В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку

Среда, 22 сентября 2021, 01:52
В Украине впервые провели трансплантацию сердца ребенку
Фото: facebook

Во Львове впервые в Украине сделали пересадку сердца 13-летнему ребенку.

Источник: директор Института сердца Борис Тодуров в facebook, директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук в facebook.

Прямая речь Тодурова: "Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет".

Прямая речь Самчука: "Сердце пересадили 13-летнему парню из Волыни из села Зарудцы. Он болел с июля.

Последний месяц ребенок был в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели – у нас. Состояние парня было критическим, и счет шел на дни".

Детали: Донором стал 54-летний мужчина, который скончался в результате инсульта. Согласие на трансплантацию дала его жена.

 

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Украинская правда

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Темы: медицина
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