Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 млн гривень закладу освіти, який перший досягне 100% вакцинованих працівників.

Джерело: відео з оперативної наради в Івано-Франківській мерії, Івано-Франківська міська рада

Пряма мова Марцінківа: "Перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури".

Дослівно мерія: "Мільйон гривень тому закладу, який перший досягне 100% вакцинованих працівників.

Міський голова Руслан Марцінків пообіцяв виділити один мільйон гривень на той заклад освіти, який першим досягне 100 % показника вакцинованих працівників!

Ці кошти будуть передбачені на розвиток закладу".

Нагадаємо: Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розпорядився вимагати від тих, хто звертається по матеріальну допомогу до громади, вказувати інформацію про вакцинацію.