Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мер Івано-Франківська пообіцяв мільйон закладу освіти за 100% вакцинованих працівників

Середа, 22 вересня 2021, 04:56
Руслан Марцінків, фото: Івано-Франківська міська рада

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв 1 млн гривень закладу освіти, який перший досягне 100% вакцинованих працівників.

Джерело: відео з оперативної наради в Івано-Франківській мерії, Івано-Франківська міська рада

Пряма мова Марцінківа: "Перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає 1 млн грн на розвиток інфраструктури".

Дослівно мерія: "Мільйон гривень тому закладу, який перший досягне 100% вакцинованих працівників.

Міський голова Руслан Марцінків пообіцяв виділити один мільйон гривень на той заклад освіти, який першим досягне 100 % показника вакцинованих працівників!

Ці кошти будуть передбачені на розвиток закладу".

Нагадаємо: Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розпорядився вимагати від тих, хто звертається по матеріальну допомогу до громади, вказувати інформацію про вакцинацію.

Українська правда
Теми: Івано-Франківськвакцинація
powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини

відеоЗеленський під час виступу в ООН потролив Росію

"Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України

ОПЗЖ, SaveФОП та "євробляхери" протестуватимуть біля Ради та ОПУ

Новини 22 вересня: обстріл авто Шефіра, обов’язкова вакцинація

Лондонський суд відхилив позов Суркіса до Порошенка та Гонтаревої на $350 млн

Усі новини...
Івано-Франківськ
Мер Івано-Франківська доручив виплачувати допомогу невакцинованим в останню чергу
Денісова відреагувала на погрози мера Івано-Франківська звільнити невакцинованих
Вчителям в Івано-Франківську дадуть премії за щеплення від COVID
Останні новини
05:20
Понад 9 тисяч людей за добу померли COVID-19
04:19
Регулятор США схвалив третю дозу Pfizer для деяких американців
03:22
Макрон погодився повернути французького посла в США після розмови з Байденом
02:15
США пообіцяли купити ще 500 млн доз вакцини і роздати іншим країнам
01:15
відеоЗеленський в ООН зацитував Путіна російською і розповів про злочини Росії
00:38
відео"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини
00:32
відеоЗеленський під час виступу в ООН потролив Росію
00:03
відео"Ось вам ціна реформ": Зеленський з трибуни Генасамблеї розповів про напад на Шефіра
23:30
Посольство США засуджує напад на Шефіра та очікує швидкого розслідування
22:58
"Шахтар" розгромив "Динамо" у матчі за Суперкубок України
Усі новини...