Мэр Ивано-Франковска пообещал миллион учебному заведению за 100% вакцинированных работников
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 млн гривен учебного заведения, который первым достигнет 100% вакцинированных работников.
Источник: відео с оперативного совещания в Ивано-Франковской мэрии, Ивано-Франковский городской совет
Прямая речь Марцинкива: "Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры".
Дословно мэрия: "Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников.
Городской голова Руслан Марцинкив пообещал выделить один миллион гривен на то учебное заведение, которое первым достигнет 100% показателя вакцинированных работников!
Эти средства будут предусмотрены на развитие учреждения".
Напомним: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился требовать от тех, кто обращается за материальной помощью, указывать информацию о вакцинации.