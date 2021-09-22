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Мэр Ивано-Франковска пообещал миллион учебному заведению за 100% вакцинированных работников

Среда, 22 сентября 2021, 04:56
Руслан Марцинкив, фото: Ивано-Франковский городской совет

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 млн гривен учебного заведения, который первым достигнет 100% вакцинированных работников.

Источник: відео с оперативного совещания в Ивано-Франковской мэрии, Ивано-Франковский городской совет

Прямая речь Марцинкива: "Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 млн грн на развитие инфраструктуры".

Дословно мэрия: "Миллион гривен тому заведению, которое первым достигнет 100% вакцинированных работников.

Городской голова Руслан Марцинкив пообещал выделить один миллион гривен на то учебное заведение, которое первым достигнет 100% показателя вакцинированных работников!

Эти средства будут предусмотрены на развитие учреждения".

Напомним: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив распорядился требовать от тех, кто обращается за материальной помощью, указывать информацию о вакцинации.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковсквакцинация
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