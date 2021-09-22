Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна за добовою смертністю від коронавірусу 16 у світі та 4 в Європі

Середа, 22 вересня 2021, 07:14
Україна за добовою смертністю від коронавірусу 16 у світі та 4 в Європі
Фото з відкритих джерел

За добу 20 вересня у світі діагностували понад 456 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу 16 у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Британії – понад 31 тисячу та Туреччині – понад 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу займає 17 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран. Україна займає 16 місце.

 

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна в цьому рейтингу 4.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 207 045 598 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 722 750 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 випадків коронавірусної хвороби і 137 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 086 осіб, одужали 2 156 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: