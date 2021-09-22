Україна за добовою смертністю від коронавірусу 16 у світі та 4 в Європі

За добу 20 вересня у світі діагностували понад 456 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії, Туреччині. За добовою смертністю від коронавірусу 16 у світі та 4 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 120 тисяч, у Британії – понад 31 тисячу та Туреччині – понад 29 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Росія.

Україна серед країн світу займає 17 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія, США, Іран. Україна займає 16 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Франція, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Франція, Україна в цьому рейтингу 4.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 207 045 598 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 722 750 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 20 вересня в Україні зафіксували 5 159 випадків коронавірусної хвороби і 137 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 1 086 осіб, одужали 2 156 осіб.