Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина по суточной смертности от коронавируса 16 в мире и 4 в Европе

Среда, 22 сентября 2021, 07:14
Фото из открытых источников

По сутки 20 сентября в мире диагностировали более 456 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, Турции. По суточной смертности от коронавируса 16 в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 120 000, в Великобритании - более 31 000 и Турции - более 29 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран. Украина занимает 16 место.

 

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге 4.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 207 045 598 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 722 750 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 20 сентября в Украине зафиксировали 5 159 случаев коронавирусной болезни и 137 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла

Украина в "желтой зоне" эпидпасности: какие правила действуют теперь

Динамика неутешительная: 7 866 больных и 123 умерших от COVID за сутки в Украине

Главные новости среды и ночи: нападение на Шефира, Зеленский на Генассамблее ООН

Макрон согласился вернуть французского посла в США после разговора с Байденом

видео"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин

Все новости...
коронавирус
Почти 100% госпитализированных с COVID детей на Харьковщине инфицированные "Дельтой" – ОГА
Инновационные лекарства против COVID-19 доставили в регионы
Уровень заболеваемости COVID-19 не превышен только в 2 областях
Последние новости
10:45
ФРС США сохранила процентную ставку и анонсировала сворачивание антикризисных мер
10:41
фотоВ Киеве задержали мужчину, который гулял по набережной с гранатой в кармане
10:32
Польша получила разрешение на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2"
10:26
Стефанчук позвал глав фракций на совещание перед законом об олигархах
10:24
Часть спецправ заимствования от распределения МВФ пойдет на погашение евробондов – Марченко
10:11
На Тернопольщине произошло землетрясение с силой 4,3 балла
10:00
фотоВ России нашли обломки пропавшего накануне военного самолета
09:39
Трамп подал иск на $100 млн против трех журналистов и своей племянницы
09:26
ЕС призвал Сербию и Косово к диалогу для возобновления свободы передвижения
09:24
фото Зеленский и Джонсон в США поговорили о Донбассе и "Северном потоке-2"
Все новости...