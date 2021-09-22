Украина по суточной смертности от коронавируса 16 в мире и 4 в Европе

По сутки 20 сентября в мире диагностировали более 456 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании, Турции. По суточной смертности от коронавируса 16 в мире и 4 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 120 000, в Великобритании - более 31 000 и Турции - более 29 000 новых заражений.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Россия.

Украина среди стран мира занимает 17 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, США, Иран. Украина занимает 16 место.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция, Украина в этом рейтинге 4.

За все время пандемии вылечились от недуга 207 045 598 человек. Сейчас насчитывается более 18 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 722 750 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 20 сентября в Украине зафиксировали 5 159 случаев коронавирусной болезни и 137 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 1 086 человек, выздоровели 2 156 человек.