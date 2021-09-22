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Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась – штаб ООС

Середа, 22 вересня 2021, 07:38
Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась – штаб ООС
Фото: штаб ООС

За добу 21 вересня російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.

Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.

Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.

В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні штабу.

Втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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