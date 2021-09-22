Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась – штаб ООС
За добу 21 вересня російські найманці 4 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Порівняно з попередньою добою інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення зменшилась.
Бойовики продовжували обстріли позицій українських захисників, 4 рази порушивши режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Кам’янки російсько-окупаційні війська застосували заборонене озброєння, здійснивши 15 пострілів з мінометів калібру 120 мм.
В напрямку населеного пункту Шуми, намагаючись викликати вогонь у відповідь, противник обстріляв українські позиції зі стрілецької зброї.
Біля Лебединського російські найманці задіяли гранатомети різних систем.
В бік Новолуганського ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.
"Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння", – йдеться в повідомленні штабу.
Втрат серед українських захисників немає.