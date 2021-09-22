Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась – штаб ООС

За сутки 21 сентября российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: По сравнению с предыдущими сутками интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

Боевики продолжали обстрелы позиций украинских защитников, 4 раза нарушив режим прекращения огня, из них 1 раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Каменки российско-оккупационные войска применили запрещено вооружение, совершив 15 выстрелов из минометов калибра 120 мм.

В направлении населенного пункта Шумы, пытаясь вызвать ответный огонь, противник обстрелял украинские позиции из стрелкового оружия.

У Лебединского российские наемники задействовали гранатометы различных систем.

В сторону Новолуганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и подствольных гранатометов.

"Украинские защитники вели активную оборону и подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении штаба.

Потерь среди украинских защитников нет.