116 тисяч українців щепилися проти COVID у вівторок

У вівторок 21 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 116 005 людей: першу дозу вакцини отримали 68 502 людини, другу дозу – 47 503 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В цей вівторок для імунізації населення працювали 841 мобільна бригада,2 878 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них першу дозу вакцини отримали 6 435 425 людей, повністю імунізовані – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом з 24 лютого проведено 11 681 589 щеплень.