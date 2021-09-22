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116 тисяч українців щепилися проти COVID у вівторок

Середа, 22 вересня 2021, 08:51

У вівторок 21 вересня в Україні проти COVID-19 щепили 116 005 людей: першу дозу вакцини отримали 68 502 людини, другу дозу – 47 503 людини.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: В цей вівторок для імунізації населення працювали 841 мобільна бригада,2 878 пунктів щеплення та 335 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 435 427 людей, з них першу дозу вакцини отримали 6 435 425 людей, повністю імунізовані – 5 246 164 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом з 24 лютого  проведено 11 681 589 щеплень.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинація
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