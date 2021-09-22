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116 тысяч украинцев привились против COVID во вторник

Среда, 22 сентября 2021, 08:51

Во вторник 21 сентября в Украине  против COVID-19 привили 116 005 человек: первую дозу вакцины получили 68 502 человека, вторую дозу – 47 503 человека.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: В этот вторник для иммунизации населения работали 841 мобильная бригада, 2 878 прививочных пунктов и 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании в Украине привито 6 435 427 человек, из них первую дозу вакцины получили 6 435 425 человек полностью иммунизированы – 5 246 164 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего с 24 февраля проведено 11 681 589 прививок.

Темы: вакцинация
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