Стреляли в авто первого помощника Зеленского, ранен водитель
Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.
Источник: несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, подтверждение генпрокурора Ирины Венедиктовой, пресс-службы МВД и Нацполиции
Детали: По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью из леса. Это случилось возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.
Шефир не пострадал. Нападающих ищут.
Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра 22 сентября. В автомобиль попало более 10 пуль.
На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова. Также на месте работают следственно-оперативные группы полиции.
Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".
Сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в США на заседании Генассамблеи ООН. Его сопровождает глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители ОП.
Предыстория:
- Осенью "Украинская правда" писала, что между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиры возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой.
- По словам собеседников УП, Шефир уже не влияет почти ни на что.
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