Стреляли в авто первого помощника Зеленского, ранен водитель

Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, ранен водитель машины.

Источник: несколько собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, подтверждение генпрокурора Ирины Венедиктовой, пресс-службы МВД и Нацполиции

Детали: По словам источников, в машину осуществили выстрелы автоматной очередью из леса. Это случилось возле села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Пострадал водитель первого помощника президента, ему оказывают медицинскую помощь на месте происшествия.

Шефир не пострадал. Нападающих ищут.

ФОТО: FACEBOOK ВЕНЕДиктовой

Правоохранители сообщили, что обстрел совершили около 10 утра 22 сентября. В автомобиль попало более 10 пуль.

На месте происшествия находится генпрокурор Ирина Венедиктова. Также на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Правоохранители ввели спецоперацию "Сирена".

Сейчас президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в ​​США на заседании Генассамблеи ООН. Его сопровождает глава Офиса президента Андрей Ермак и другие представители ОП.

локация места пребывания авто Шефира фото: УП

Предыстория:

Осенью "Украинская правда" писала, что между президентом Владимиром Зеленским и его первым помощником и давним другом Сергеем Шефиры возникла серьезная ссора, в результате которой последний якобы даже забирал свои вещи с Банковой.

По словам собеседников УП, Шефир уже не влияет почти ни на что.

Узнать больше: "По одному на выход. Новые отставки в Кабмине и Офисе Зеленского"