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Зеленський і Шефір сильно посварились, останній навіть забирав речі – джерела

Четвер, 9 вересня 2021, 11:35
Фото president.gov.ua

У серпні між президентом Володимиром Зеленським і його першим помічником і давнім другом Сергієм Шефіром виникла серйозна сварка, у результаті якої останній нібито навіть забирав свої речі з Банкової. 

Джерело: стаття "Української правди" "По одному на вихід. Нові відставки в Кабміні й Офісі Зеленського"

Дослівно: "У серпні, за даними УП, між Зеленським і його першим помічником сталася велика сварка. Настільки серйозна, що Шефір, нібито, навіть вивіз речі з Офісу та демонстративно не з’являвся на Банковій. 

Правда, наразі Сергій Нахманович продовжує працювати на своїй посаді першого помічника президента". 

Деталі: Водночас, за словами співрозмовників УП, Шефір уже не впливає майже ні на що.

Повідомляється, що саме глава Офісу президента Андрій Єрмак зумів поступово звести до нуля вплив на президента Володимира Зеленського його найближчих друзів (навіть такого близького друга як Сергій Шефір – людини, з якою Зеленський пройшов весь шлях від створення "Кварталу 95" до президентства) і справді стати абсолютно незамінною людиною біля президента. 

Публічною ознакою того, що Шефір втратив вагу, стала відставка Авакова, якого той захищав до останнього. 

Загалом зазначається, що біля Єрмака поволі стає все менше людей, які дозволяють собі за його спиною доносити президенту якусь інформацію.  

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакЗеленськийОфіс президента


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