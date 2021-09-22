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В ОП пов’язали напад на Шефіра із боротьбою проти олігархів

Середа, 22 вересня 2021, 11:39

В Офісі президента заявили, що напад на першого помічника президента Сергія Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів. 

Джерело: коментар радника керівника ОП Михайла Подоляка для УП

Пряма мова: "Очевидно, що це відкритий, навмисний і вкрай жорстокий напад із застосуванням автоматичної зброї не можна кваліфікувати інакше, ніж спробу демонстративного вбивства ключового члена команди. Правоохоронними органами проводяться всі необхідні заходи для затримання злочинців. У Київській області оголошено план перехоплення.

Одразу скажу, що ми, безумовно, пов'язуємо цей напад з агресивною і навіть войовничою кампанією протидії активній політиці глави держави. Політиці, спрямованої на істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси, а також на знищення політико-фінансових угруповань, що відверто працюють на наших зовнішніх опонентів". 

Деталі: За словами Подоляка, наразі відбувається "ситуативне об'єднання полукрімініальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їх безбідного існування". 

Ті, хто на думку радника Єрмака, не мають суспільної підтримки, вирішили піти шляхом фізичного залякування.  

Подоляк підкреслив, що політика Зеленського залишиться незмінною, а "відповіддю на злочинні дії будуть ще більш жорсткі  антиолігархічні і антикримінальні рішення влади".

Що передувало: Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини.

Нагадаємо:

  • Журналісти програми "Схеми" зафіксували, як перший помічник президента України Сергій Шефір таємно приїжджав до маєтку олігарха Ріната Ахметова під Києвом. 

Українська правда
Теми: Офіс президентаШефір Сергій
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