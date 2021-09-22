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Садовий: Усі школи Львова працюватимуть, але вчителі мають бути з довідкою чи тестом

Середа, 22 вересня 2021, 11:40
Фото city-adm.lviv.ua

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що всі школи міста продовжать роботу після переходу України у "жовту" зону епіднебезпеки, але вчителі муситимуть показати сертифікат про вакцинацію від COVID-19, довідку чи ПЛР-тест.

Джерело: сайт Львівської міської ради

Пряма мова Садового: "Ми… прийняли соломонове рішення: всі школи у Львові будуть працювати, але вчителі повинні показувати або сертифікат вакцинації, або довідку, що вони впродовж останніх півроку перехворіли, або негативний ПЛР-тест. Ми не можемо розбалансувати навчальний процес, тим більше, що ми не знаємо, що нас чекає через місяць-два".

Деталі: За словами мера, місто завжди може перейти на онлайн-навчання, але оскільки дистанційна освіта не дає ефекту, то зараз варто використовувати кожен день очного навчання, дотримуючись всіх норм безпеки.

Він додав, що знає про вимогу уряду щодо шкіл (про те, що можуть працювати лише ті заклади освіти, де вакциновані 80% вчителів – ред.), але зазначив, що це "нереально, адже Україна досить пізно, порівняно з іншими країнами в ЄС, почала вакцинацію".

Водночас Садовий наголосив: якщо людина почувається погано почуває, вона має сидіти вдома.  

Передісторія:

  • З 23 вересня по всій країні починають діяти правила "жовтої" зони.  
  • 21 вересня перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик заявив, що з 23 вересня понад 85% закладів освіти Львівщини припинять роботу через низький рівень вакцинації серед вчителів.
  • За його словами, повний курс вакцинації пройшли 37% освітян Львівщини, 44% отримали першу дозу вакцини.

Українська правда
Теми: карантинкоронавірусЛьвівЛьвівщина
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