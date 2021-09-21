Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Близько 90% шкіл Львівщини не зможуть працювати у “жовтій” зоні – ОДА

Вівторок, 21 вересня 2021, 17:14
Близько 90% шкіл Львівщини не зможуть працювати у “жовтій” зоні – ОДА
Фото із відкритих джерел

Лише у 10% шкіл Львівської області щонайменше 80% співробітників отримали щеплення від коронавірусу та зможуть продовжити працювати у "жовтій" карантинній зоні. 

Джерело: директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу

Пряма мова: "У нас є (в області – УП) майже 1 100 шкіл і з них, на жаль, трохи більше ніж 10% зможуть продовжити навчання офлайн. У всіх інших школах будуть вимушені канікули".

Деталі: Відповідно до карантинної постанови №1236, заклади освіти зможуть працювати у жовтій зоні за умови наявності як мінімум 80% вакцинованих співробітників. Йдеться як і про тих, хто отримав одну дозу, так і про повністю вакцинованих.

Водночас, за слова Чемериса, на Львівщині таких лише 10% шкіл. Він додав, що ці школи не будуть переходити на дистанційне навчання, а підуть на вимушені канікули. Таким чином, не зможуть працювати в "жовтій" зоні близько 90% шкіл. 

У випадку потрапляння області до "червоної" зони працювати зможуть ті заклади освіти, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто повністю вакциновані. 

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.  

Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: карантинЛьвівщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

Усі новини...
карантин
Кабмін продовжив до липня карантин через COVID-19
У Китаї масові протести проти влади Сі Цзіньпіна через ковідний локдаун
Кабмін продовжив карантин в Україні до кінця року
Останні новини
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмеров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
Усі новини...
Реклама: