Близько 90% шкіл Львівщини не зможуть працювати у “жовтій” зоні – ОДА
Лише у 10% шкіл Львівської області щонайменше 80% співробітників отримали щеплення від коронавірусу та зможуть продовжити працювати у "жовтій" карантинній зоні.
Джерело: директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу
Пряма мова: "У нас є (в області – УП) майже 1 100 шкіл і з них, на жаль, трохи більше ніж 10% зможуть продовжити навчання офлайн. У всіх інших школах будуть вимушені канікули".
Деталі: Відповідно до карантинної постанови №1236, заклади освіти зможуть працювати у жовтій зоні за умови наявності як мінімум 80% вакцинованих співробітників. Йдеться як і про тих, хто отримав одну дозу, так і про повністю вакцинованих.
Водночас, за слова Чемериса, на Львівщині таких лише 10% шкіл. Він додав, що ці школи не будуть переходити на дистанційне навчання, а підуть на вимушені канікули. Таким чином, не зможуть працювати в "жовтій" зоні близько 90% шкіл.
У випадку потрапляння області до "червоної" зони працювати зможуть ті заклади освіти, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто повністю вакциновані.
Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.
Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.
Передісторія:
- 13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив внутрішні жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набули чинності 20 вересня.
- 20 вересня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.
- Станом на 21 вересня в Україні майже 6,37 млн осіб отримали одну дозу вакцини проти коронавірусу, майже 5,2 млн осіб імунізовані повністю
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП