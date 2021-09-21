Близько 90% шкіл Львівщини не зможуть працювати у “жовтій” зоні – ОДА

Лише у 10% шкіл Львівської області щонайменше 80% співробітників отримали щеплення від коронавірусу та зможуть продовжити працювати у "жовтій" карантинній зоні.

Джерело: директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис під час брифінгу

Пряма мова: "У нас є (в області – УП) майже 1 100 шкіл і з них, на жаль, трохи більше ніж 10% зможуть продовжити навчання офлайн. У всіх інших школах будуть вимушені канікули".

Деталі: Відповідно до карантинної постанови №1236, заклади освіти зможуть працювати у жовтій зоні за умови наявності як мінімум 80% вакцинованих співробітників. Йдеться як і про тих, хто отримав одну дозу, так і про повністю вакцинованих.

Водночас, за слова Чемериса, на Львівщині таких лише 10% шкіл. Він додав, що ці школи не будуть переходити на дистанційне навчання, а підуть на вимушені канікули. Таким чином, не зможуть працювати в "жовтій" зоні близько 90% шкіл.

У випадку потрапляння області до "червоної" зони працювати зможуть ті заклади освіти, де 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат, тобто повністю вакциновані.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.

Карантинні обмеження не будуть поширюватися на колективи тих, хто має документ про вакцинацію, відсутність коронавірусу чи перенесену хворобу.

Передісторія:

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП