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Садовый: Все школы Львова будут работать, но учителя должны иметь справку или тест

Среда, 22 сентября 2021, 11:40
Садовый: Все школы Львова будут работать, но учителя должны иметь справку или тест
Фото city-adm.lviv.ua

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что все школы города продолжат работу после перехода Украины в "желтую" зону эпидопасноти, но учителя должны будут показать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку или ПЦР-тест.

Источник: сайт Львовского городского совета

Прямая речь Садового: "Мы... приняли соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели, или отрицательный ПЦР-тест. Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более, что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два".

Детали: По словам мэра, город всегда может перейти на онлайн-обучение, но поскольку дистанционное образование не дает эффекта, то сейчас стоит использовать каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности.

Он добавил, что знает о требовании правительства относительно школ (о том, что могут работать только те учебные заведения, где вакцинированы 80% учителей – ред.), но отметил, что это "невозможно, поскольку Украина достаточно поздно по сравнению с другими странами в ЕС, начала вакцинацию".

В то же время Садовый отметил: если человек чувствует себя плохо чувствует, он должен сидеть дома.

Предыстория:

  • С 23 сентября по всей стране начинают действовать правила "желтой" зоны.
  • 21 сентября первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Андрей Годик заявил, что с 23 сентября более 85% учебных заведений Львовской области прекратят работу в связи с низким уровнем вакцинации среди учителей.
  • По его словам, полный курс вакцинации прошли 37% педагогов Львовщины, 44% получили первую дозу вакцины.

Украинская правда
Темы: карантинкоронавирусЛьвовЛьвовщина
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