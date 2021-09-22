Садовый: Все школы Львова будут работать, но учителя должны иметь справку или тест

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что все школы города продолжат работу после перехода Украины в "желтую" зону эпидопасноти, но учителя должны будут показать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку или ПЦР-тест.

Источник: сайт Львовского городского совета

Прямая речь Садового: "Мы... приняли соломоново решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели, или отрицательный ПЦР-тест. Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более, что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два".

Детали: По словам мэра, город всегда может перейти на онлайн-обучение, но поскольку дистанционное образование не дает эффекта, то сейчас стоит использовать каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности.

Он добавил, что знает о требовании правительства относительно школ (о том, что могут работать только те учебные заведения, где вакцинированы 80% учителей – ред.), но отметил, что это "невозможно, поскольку Украина достаточно поздно по сравнению с другими странами в ЕС, начала вакцинацию".

В то же время Садовый отметил: если человек чувствует себя плохо чувствует, он должен сидеть дома.

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