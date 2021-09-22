Нардеп "Слуги народу" про авто Шефіра: Стріляли, влучили в водія три кулі

кулі влучили в капот і в бік водія. фото поліції

Заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардеп "Слуги народу" Мар'яна Безугла підтвердила, що на першого помічника президента України Сергія Шефіра було скоєно замах.

Джерело: Безугла в коментарі "Інтерфакс-Україна", співрозмовник УП в оточенні президента

Пряма мова: "Мені відомо небагато. Стріляли, влучили в водія три кулі".

Деталі: За даними джерела УП, три кулі влучили в ногу водія, його готують до операції.

За даними поліції, всього в автомобіль Шефіра було випущено 10 куль.

Що передувало: Під Києвом стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра, водій машини отримав поранення.

В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.