Нардеп "Слуги народа" об авто Шефира: Стреляли, попали в водителя три пули

пули попали в капот и в сторону водителя. фото полиции

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп "Слуги народа" Марьяна Безуглая подтвердила, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение.

Источник: Безуглая в комментарии "Интерфакс-Украина", собеседник УП в окружении президента

Прямая речь: "Мне немного известно. Стреляли, попали в водителя три пули".

Детали: По данным источника УП, три пули попали в ногу водителя, его готовят к операции.

По данным полиции, всего в автомобиль Шефира было выпущено 10 пуль.

Что предшествовало: Под Киевом стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира, был ранен водитель машины.

В Офисе президента заявили, что нападение на Шефира можно квалифицировать как попытку демонстративного убийства ключевого члена команды, что связано с борьбой против олигархов.