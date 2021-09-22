Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У майже всіх областях перевищений показник захворюваності на COVID-19

Середа, 22 вересня 2021, 12:12
У майже всіх областях перевищений показник захворюваності на COVID-19

Станом на 21 вересня показник рівня захворюваності на коронавірус в нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях, у всіх інших він перевищений. 

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Зокрема, рівень захворюваності не має перевищувати коефіцієнт 75 на 100 тисяч населення. Проте, у деяких областях він більше у кілька разів. Так, на Луганщині він складає 357, на Буковині – 349, у Тернопільській області – 226, а у Харківській – 219. 

Окрім того, у 9 областях перевищений рівень госпіталізацій. Зокрема, на Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, Рівненщині, Харківщині та Черкащині цей індикатор більше норми вже три дні поспіль. 

Також у Чернівецькій області майже перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем.

 
Знімок екрану

Що передувало: Станом на 20 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 в Україні перевищено у всіх областях, крім Закарпатської та Кіровоградської.

Нагадаємо:

Ольга Гетьманець, УП
Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: