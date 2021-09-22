У майже всіх областях перевищений показник захворюваності на COVID-19
Станом на 21 вересня показник рівня захворюваності на коронавірус в нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях, у всіх інших він перевищений.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Зокрема, рівень захворюваності не має перевищувати коефіцієнт 75 на 100 тисяч населення. Проте, у деяких областях він більше у кілька разів. Так, на Луганщині він складає 357, на Буковині – 349, у Тернопільській області – 226, а у Харківській – 219.
Окрім того, у 9 областях перевищений рівень госпіталізацій. Зокрема, на Дніпропетровщині, Луганщині, Миколаївщині, Рівненщині, Харківщині та Черкащині цей індикатор більше норми вже три дні поспіль.
Також у Чернівецькій області майже перевищений рівень завантаженості ліжок з киснем.
Що передувало: Станом на 20 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 в Україні перевищено у всіх областях, крім Закарпатської та Кіровоградської.
Нагадаємо:
- Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила з 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 по всій Україні.