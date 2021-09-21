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Рівень захворюваності на COVID-19 не перевищений лише у 2 областях

Вівторок, 21 вересня 2021, 11:35

Показник рівня захворюваності на COVID-19 в Україні перевищено у всіх областях, крім Закарпатської та Кіровоградської.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Станом на 20 вересня показник рівня захворюваності на COVID-19 перевищено у Києві та у 22 регіонах.

Показник встановлено на рівні 75 на 100 тис. населення.

В Києві рівень захворюваності склав 157 на 100 тис. населення.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Чернівецькій - 338, Луганській - 331, Тернопільській - 221, Харківській - 199, Львівській - 183, Хмельницькій областях - 172.

 

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 20 вересня заявив, що 99,2% летальних випадків внаслідок коронавірусної хвороби зафіксовані серед українців, які не вакцинувались. 

До 16 вересня 5 мільйонів мешканців України отримали обидві дози вакцини проти COVID-19, необхідні для повної імунізації, понад 6 мільйонів були щеплені першою дозою.

13 вересня Кабінет міністрів оновив карантинні правила та запровадив жовті й зелені COVID-сертифікати. Нові норми набули чинності 20 вересня.

20 вересня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року. 

21 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішить, з якої дати по всій країні буде жовтий рівень епіднебезпеки.

Обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не діють, якщо всі відвідувачі і не менше 80% працівників кафе і ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів, масових заходів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тесту.

Заклади освіти працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників хоча б одного щеплення.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусCovid-2019
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