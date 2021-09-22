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Рада захистила Україну від антисемітизму

Середа, 22 вересня 2021, 13:29
Рада захистила Україну від антисемітизму
Фото з відкритих джерел

Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію антисемітизму в Україні.

Джерело: засідання парламенту в середу

Деталі: Відповідний законопроєкт №5109 підтримали 283 народні депутати.

Закон ініціювала група депутатів на чолі з Максимом Бужанським ("Слуга народу").

Новою законодавчою нормою запропоновано визначити поняття "антисемітизм в Україні" як "певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них".

Основними проявами антисемітизму пропонується вважати:

  • заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження;
  • заклик, приховування або виправдання вбивства чи заподіяння шкоди особам єврейського походження, в тому числі через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди;
  • висловлення неправдивих відомостей, стереотипних, ненависницьких та таких, що озлоблюють, заяв про осіб єврейського походження;
  • публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання;
  • заперечення факту переслідування і масового знищення євреїв під час Другої світової війни (Голокост);
  • виготовлення, розповсюдження будь-яких матеріалів, що містять антисемітські висловлювання, а також публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту;
  • умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків) з мотивів антисемітизму;
  • умисне пошкодження, зруйнування або осквернення, місць поховань осіб єврейського походження, пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам єврейського походження з мотивів антисемітизму;
  • прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження;
  • заклики до антисемітизму.

Для осіб, винних у порушенні вимог цього закону, у разі його прийняття встановлюється цивільно-правова та кримінальна відповідальність.

З різкою критикою закону виступили у фракції "Євросолідарність". Там вважають, що український парламент намагаються використати для актуалізації російських фейків про буцімто загрозу антисемітизму в Україні.  Крім того, у фракції зазначили, що закон суперечить Конституції, яка забороняє привілеї за ознаками етнічного походження і міжнародно прийнятому визначенню антисемітизму.

Українська правда

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Теми: євреїВерховна Радазаконодавство
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