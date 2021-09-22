Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада защитила Украину от антисемитизма

Среда, 22 сентября 2021, 13:29
Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Источник: заседание парламента в среду

Детали: Соответствующий законопроект №5109 поддержали 283 народных депутата.

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Им предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

  • возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;
  • призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;
  • высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и ожесточающих заявлений о лицах еврейского происхождения;
  • публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;
  • отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)
  • изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;
  • умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) из соображений антисемитизма;
  • умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения из соображений антисемитизма;
  • проявление антисемитизма в отношении лиц не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;
  • призывы к антисемитизму.

Для лиц, виновных в нарушении требований этого закона, в случае его принятия устанавливается гражданско-правовая и уголовная ответственность.

С резкой критикой такой инициативы выступили во фракции "Евросолидарность". Там считают, что украинский парламент пытаются использовать для актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма в Украине. Кроме того, там отметили, что этот закон противоречит Конституции, которая запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения и международно принятому определению антисемитизма.

Украинская правда
Темы: евреиВерховная Радазаконодательство
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину

COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке

Главные новости четверга и ночи: отчет ООН об Украине, закон об олигархах

На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

Все новости...
евреи
Конвейер смерти: 6 фактов и историй о трагедии Бабьего Яра
Израиль жестко отреагировал на новый закон Польши о реституции евреям
Паломничество в Умани: пустят ли хасидов в Украину?
Последние новости
10:33
В Киеве несколько дней подряд более 450 новых случаев COVID-19
10:28
Кубраков предлагает вернуть Лещенко в набсовет УЗ
10:09
На Эльбрусе во время схождения погибли 5 альпинистов
09:32
Аудит "Укрзализныци" выявил рисков и нарушений на 60 миллиардов
09:31
видео В Карпатах сильный ветер и снег с дождем: спасатели просят не ходить в горы
09:09
Кандидат в канцлеры Германии: "Северный поток-2" надо запустить, но учесть интересы Украины
09:01
Более 153 тысяч украинцев привились против коронавируса в четверг
08:31
"Политическое убийство": в МВД говорят, что в водителя Шефира целились, чтобы остановить машину
08:24
Палата представителей США одобрила санкции против 35 россиян, в списке премьер РФ и пропагандисты
08:17
COVID в Украине: 9 тысяч больных и 140 умерших за сутки, Киев – не в пятерке
Все новости...