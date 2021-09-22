Рада защитила Украину от антисемитизма

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Источник: заседание парламента в среду

Детали: Соответствующий законопроект №5109 поддержали 283 народных депутата.

Закон инициировала группа депутатов во главе с Максимом Бужанским ("Слуга народа").

Им предложено определить в понятие "антисемитизм в Украине" как "определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним".

Основными проявлениями антисемитизма предлагается считать:

возражение в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда лицам еврейского происхождения, в том числе через радикально-идеологические убеждения или экстремистские религиозные взгляды;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и ожесточающих заявлений о лицах еврейского происхождения;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост)

изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) из соображений антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение, мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения из соображений антисемитизма;

проявление антисемитизма в отношении лиц не еврейского происхождения, но которые были идентифицированы как лица еврейского происхождения;

призывы к антисемитизму.

Для лиц, виновных в нарушении требований этого закона, в случае его принятия устанавливается гражданско-правовая и уголовная ответственность.

С резкой критикой такой инициативы выступили во фракции "Евросолидарность". Там считают, что украинский парламент пытаются использовать для актуализации российских фейков о якобы угрозе антисемитизма в Украине. Кроме того, там отметили, что этот закон противоречит Конституции, которая запрещает привилегии или ограничения по признакам этнического происхождения и международно принятому определению антисемитизма.