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Стефанішина: Україна виконала Угоду про асоціацію на 58%

Середа, 22 вересня 2021, 14:15
Стефанішина: Україна виконала Угоду про асоціацію на 58%
Фото armyinform.com.ua

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 58%.

Про це вона сказала на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За весь період дії Угоди, за половину всього часу, який відведено на виконання Угоди, ми виконали 58% всіх зобов'язань для України. 25% від цих зобов'язань були виконані саме у 2021 році", – сказала Стефанішина.

Відзначається, що найбільший прогрес за весь час виконання Угоди досягнуто в сферах: підприємництво (83%), статистика і обмін інформацією (84%), держзакупівлі (85%), гуманітарна політики (54%), технічні бар'єри в торгівлі (85%) , юстиція, свобода, безпека, права людини (87%) і політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).

Серед усіх 24 сфер найменший прогрес досягнутий у сфері: фінансового співробітництва та боротьби з шахрайством (24%), соціальної політики і трудових ресурсів (43%) і транспорті, транспортній інфраструктурі, поштових та кур'єрських послуг (44%).

Згідно з моніторинговим звітом, який підготував аналітичний центр "Український центр європейської політики",станом на липень 2020 року Україна виконала угоду на 41,6%.

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів, що на саміті Україна-ЄС 12 жовтня буде представлено українську оцінку виконання Угоди про асоціацію. 

"Українська правда" в Threads

Теми: УкраїнаЄСасоціація
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