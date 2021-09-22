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Регламентний комітет не зміг покарати Тищенка і Лероса через штовханину

Середа, 22 вересня 2021, 17:31
ФОТО: ЯН ДОБРОНОСОВ / ТЕЛЕГРАФ

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не ухвалив жодного рішення за результатом розгляду нападу нардепа фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка на позафракційного депутата Гео Лероса.

Джерело: член комітету, нардеп Павло Фролов у коментарі для "Укрінформ

Пряма мова: "Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях". 

Деталі: За словами Фролова, комітет, можливо, не буде повертатись до розгляду цього питання. 

Що передувало: Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко силою припинив виступ свого колеги Гео Лероса (позафракційний), який з трибуни парламенту звинуватив президента Володимира Зеленського та його Офіс в зриві операції українських спецслужб по затриманню "вагнерівців".

Тищенко під час виступу Лероса підійшов до трибуни і почав його штовхати. Виникла бійка.

Спікер парламенту Дмитро Разумков кілька разів закликав припинити бійку, однак його не почули і він оголосив перерву в пленарному засіданні.

Пізніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав заяву до регламентного комітету з вимогою покарати двох нардепів, відсторонивши від участі в кількох пленарних засіданнях. 

Теми: Верховна РадаСлуга народускандал
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