Регламентний комітет не зміг покарати Тищенка і Лероса через штовханину

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту не ухвалив жодного рішення за результатом розгляду нападу нардепа фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка на позафракційного депутата Гео Лероса.

Джерело: член комітету, нардеп Павло Фролов у коментарі для "Укрінформ"

Пряма мова: "Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях".

Деталі: За словами Фролова, комітет, можливо, не буде повертатись до розгляду цього питання.

Що передувало: Народний депутат із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко силою припинив виступ свого колеги Гео Лероса (позафракційний), який з трибуни парламенту звинуватив президента Володимира Зеленського та його Офіс в зриві операції українських спецслужб по затриманню "вагнерівців".

Тищенко під час виступу Лероса підійшов до трибуни і почав його штовхати. Виникла бійка.

Спікер парламенту Дмитро Разумков кілька разів закликав припинити бійку, однак його не почули і він оголосив перерву в пленарному засіданні.

Пізніше керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія подав заяву до регламентного комітету з вимогою покарати двох нардепів, відсторонивши від участі в кількох пленарних засіданнях.