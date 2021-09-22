Регламентный комитет не смог наказать Тищенко и Лероса из-за потасовки

Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента не принял никакого решения по результатам рассмотрения нападения нардепа фракции "Слуга народа" Николая Тищенко на внефракционного депутата Гео Лероса.

Источник: член комитета, нардеп Павел Фролов в комментарии для "Укринформ"

Прямая речь: "Комитет не смог принять решение. Ни предупредил обоих, ни рекомендовал Верховной Раде лишить обоих права участия в пяти пленарных заседаниях".

Детали: По словам Фролова, комитет, возможно, не будет возвращаться к рассмотрению этого вопроса.

Что предшествовало: Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко силой прекратил выступление своего коллеги Гео Лероса (внефракционный), который с трибуны парламента обвинил президента Владимира Зеленского и его Офис в срыве операции украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев".

Тищенко во время выступления Лероса подошел к трибуне и стал его толкать. Возникла потасовка.

Спикер парламента Дмитрий Разумков несколько раз призвал прекратить потасовку, однако его не услышали и он объявил перерыв в пленарном заседании.

Позже руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подал заявление в регламентный комитет с требованием наказать двух нардепов, отстранив от участия в нескольких пленарных заседаниях.