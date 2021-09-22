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Комітет ПАРЄ відхилив кандидатури України на посаду судді ЄСПЛ: "Не всі відповідають критеріям"

Середа, 22 вересня 2021, 17:40

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з відбору суддів до Європейського суду з прав людини рекомендував Асамблеї відхилити подані Україною кандидатури на посаду судді ЄСПЛ через те, що не всі вони відповідають необхідним критеріям, та попросити Україну підготувати новий список.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне повідомлення опублікували 22 вересня. 

"Комітет провів інтерв’ю з усіма кандидатами 16 вересня 2021 року. Комітет рекомендує Асамблеї відхилити список, тому що не всі кандидати відповідають критеріям для обрання суддею Європейського суду з прав людини, та звернутися до України з проханням подати новий список кандидатів", - зазначають у ньому.

Водночас керівниця постійної делегації України у ПАРЄ Марія Мезенцева в коментарі у Facebook наголосила, що це ще не остаточне рішення. 

"Ніхто поки що третій конкурс не проводить. Українська делегація йтиме по процедурі, для збереження списку фіналістів, який включає двох чудових кандидатів і кандидатку. Засідання ПАРЄ - наступного тижня", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, Україна визначила трьох кандидатів на посаду судді Європейського суду з прав людини у травні. Це Микола Гнатовський, Олександр Мережко та Гаяне Нуріджанян.

"Європейська правда" проаналізувала анкети 18 претендентів на посаду судді в ЄСПЛ від України та визначила список явних лідерів, які мають увійти до переліку фіналістів, та 11 кандидатів, які не мали б потрапити до трійки лідерів. 

Серед обраних кандидатів у переліку тих, хто має пройти за своїм резюме, присутні пан Гнатовський та пані Нуріджанян. Олександр Мережко до нього не увійшов. 

Детальніше про це - у відеоблозі "Європейської правди" або у статті: Цемент для страсбурзького суду: хто хоче стати новим суддею ЄСПЛ від України.

Теми: ПАРЄЄСПЛсудУкраїна
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