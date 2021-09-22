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Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ: "Не все отвечают критериям"

Среда, 22 сентября 2021, 17:40

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по выбору судей в ЕСПЧ рекомендовал Ассамблее отклонить представленные Украины кандидатуры на должность судьи ЕСПЧ из-за того, что не все они соответствуют необходимым критериям, и попросить Украину подготовить новый список.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение опубликовали 22 сентября.

"Комитет провел интервью со всеми кандидатами 16 сентября 2021 года. Комитет рекомендует Ассамблеи отклонить список, так как не все кандидаты отвечают критериям для избрания судьей Европейского суда по правам человека, и обратиться к Украине с просьбой подать новый список кандидатов", - отмечают в нем.

В то же время руководитель постоянной делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева в комментарии в Facebook подчеркнула, что это еще не окончательное решение.

"Никто пока третий конкурс не проводит. Украинская делегация будет идти по процедуре, для сохранения списка финалистов, который включает двух замечательных кандидатов и кандидатку. Заседание ПАСЕ - на следующей неделе", - прокомментировала она.

Напомним, Украина определила трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека в мае. Это Николай Гнатовский, Александр Мережко и Гаяне Нуриджанян.

"Европейская правда" проанализировала анкеты 18 претендентов на должность судьи в ЕСПЧ от Украины и определила список явных лидеров, которые должны войти в список финалистов, и 11 кандидатов, которые не должны попасть в тройку лидеров.

Среди избранных кандидатов в перечне тех, кто должен пройти по своему резюме, присутствуют господин Гнатовский и госпожа Нуриджанян. Александр Мережко в него не вошел.

Подробнее об этом - в видеоблоге "Европейской правды" или в статье Цемент для страсбургского суда: кто хочет стать новым судьей ЕСПЧ от Украины.

Темы: ПАСЕЕСПЧсудУкраина
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