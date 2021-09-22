Ворог обстріляв низку позицій ЗСУ – штаб 

Від початку доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля Водяного і Павлополя російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Окрім того, поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Також в районі Зайцевого російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед українських захисників немає.

Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, використавши дозволене Мінськими домовленостями озброєння.