Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог обстріляв низку позицій ЗСУ – штаб 

Середа, 22 вересня 2021, 17:58
Ворог обстріляв низку позицій ЗСУ – штаб 
Фото з відкритих джерел

Від початку доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля Водяного і Павлополя російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Окрім того, поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Також в районі Зайцевого російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї. 

Втрат серед українських захисників немає. 

Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, використавши  дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: