Ворог обстріляв низку позицій ЗСУ – штаб
Від початку доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, у напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.
Біля Водяного і Павлополя російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.
Окрім того, поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.
Також в районі Зайцевого російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед українських захисників немає.
Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, використавши дозволене Мінськими домовленостями озброєння.