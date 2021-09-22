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Ворог обстріляв низку позицій ЗСУ – штаб 

Середа, 22 вересня 2021, 17:58
Фото з відкритих джерел

Від початку доби російські найманці 5 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, у напрямку Світлодарська противник вів прицільний обстріл позицій українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети.

Біля Водяного і Павлополя російсько-окупаційні війська застосували два ворожих безпілотних літальних апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17.

Окрім того, поблизу Павлополя ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, випустивши понад три десятки боєприпасів.

Також в районі Зайцевого російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї. 

Втрат серед українських захисників немає. 

Українські військові були змушені відкрити вогонь у відповідь, використавши  дозволене Мінськими домовленостями озброєння.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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