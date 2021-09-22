Враг обстрелял ряд позиции ВСУ – штаб
Среда, 22 сентября 2021, 17:58
С начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, в направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.
У Водяного и Павлополя российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.
Кроме того, вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.
Также в районе Зайцевого российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия.
Потерь среди украинских защитников нет.
Украинские военные были вынуждены открыть огонь, использовав разрешенное Минскими договоренностями вооружение.
Украинская правда