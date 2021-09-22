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Враг обстрелял ряд позиции ВСУ – штаб

Среда, 22 сентября 2021, 17:58
Фото из открытых источников

С начала суток российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Светлодарска противник вел прицельный обстрел позиций украинских воинов, используя крупнокалиберные пулеметы.

У Водяного и Павлополя российско-оккупационные войска применили два вражеских беспилотных летательных аппарата, с помощью которых сбросили ВОГ-17.

Кроме того, вблизи Павлополя враг открывал огонь из гранатометов различных систем, выпустив более трех десятков боеприпасов.

Также в районе Зайцевого российские наемники вели прицельный огонь из стрелкового оружия.

Потерь среди украинских защитников нет.

Украинские военные были вынуждены открыть огонь, использовав разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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