Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський зустрівся із главою Microsoft: обговорили поглиблення співпраці

Середа, 22 вересня 2021, 18:43
Зеленський зустрівся із главою Microsoft: обговорили поглиблення співпраці

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом та розповів про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни.

Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України".

Деталі: Зеленський і Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, вони говорили про налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Президент запросив компанію розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні, а також запросив главу Microsoft відвідати Україну.

 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийITСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України в НАТО є загрозою його єдності – Зеленський
Останні новини
13:56
фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник
13:45
Міністр оборони ФРН: У нас п’ять-вісім років, щоб надолужити простій оборонного виробництва
13:36
фотоУмєров очікує від місцевої влади більшого сприяння мобілізації
13:35
У США подали заявку FDA на дозвіл "екстазі" для лікування ПТСР
13:20
ЗМІ: Фінансовий злочинець та консультант Пригожина: Марсалек 10 років був російським шпигуном
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
Усі новини...
Реклама: