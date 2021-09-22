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Зеленський зустрівся із главою Microsoft: обговорили поглиблення співпраці

Середа, 22 вересня 2021, 18:43

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом корпорації Microsoft Бредом Смітом та розповів про здобутки України у впровадженні цифровізації та перспективи розвитку національного ринку ІТ.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Ми зацікавлені в подальшому розширенні присутності корпорації Microsoft в Україні та поглибленні співпраці в контексті цифрової трансформації нашої країни.

Ми будуємо цифрову державу, і нам надзвичайно важливо, щоб дані українців зберігалися на хмарних сервісах на території України".

Деталі: Зеленський і Сміт обговорили залучення компанії Microsoft до розробки системи електронного голосування на виборах, а також продуктів з використанням технологій штучного інтелекту.

Крім того, вони говорили про налагодження взаємодії у сфері розробки антикорупційних програм для органів державної влади в Україні, протидії дезінформації та кібербезпеки.

Президент запросив компанію розглянути можливості для створення інфраструктури дата-центру Azure в нашій країні, а також запросив главу Microsoft відвідати Україну.

 

Українська правда
Теми: ЗеленськийITСША
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