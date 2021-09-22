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Зеленский встретился с главой Microsoft: обсудили углубление сотрудничества

Среда, 22 сентября 2021, 18:43
Зеленский встретился с главой Microsoft: обсудили углубление сотрудничества

В Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом корпорации Microsoft Брэдом Смитом и рассказал о достижениях Украины во внедрении цифровизации и перспективы развития национального рынка ИТ.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы заинтересованы в дальнейшем расширении присутствия корпорации Microsoft в Украине и углублении сотрудничества в контексте цифровой трансформации нашей страны.

Мы строим цифровое государство, и нам очень важно, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины".

Детали: Зеленский и Смит обсудили привлечение компании Microsoft к разработке системы электронного голосования на выборах, а также продуктов с использованием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, они говорили о налаживании взаимодействия в сфере разработки антикоррупционных программ для органов государственной власти в Украине, противодействия дезинформации и кибербезопасности.

Президент пригласил компанию рассмотреть возможности для создания инфраструктуры дата-центра Azure в нашей стране, а также пригласил главу Microsoft посетить Украину.

 

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийITСША
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