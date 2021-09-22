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ОПЗЖ, SaveФОП та "євробляхери" протестуватимуть біля Ради та ОПУ

Середа, 22 вересня 2021, 21:25
ОПЗЖ, SaveФОП та євробляхери протестуватимуть біля Ради та ОПУ

Біля будівель Верховної Ради та Офісу президента 23 вересня запланували протести представники "Опозиційної платформи – за життя", "Авто-Євро-Сила" та SaveФОП.

Джерело: співрозмовник УП в правоохоронних органах, Facebook-сторінки SaveФОП та "Авто-Євро-Сили"

Деталі: Згідно з інформацією джерел, акції заплановані у четвер з 6 ранку. Заявлена кількість учасників 10 500 людей, вони будуть переміщатися між будівлями Ради та ОПУ. Окрім цього, до протестів залучать 100 автомобілів, які припаркують на вулиці Грушевського.

По цій вулиці можуть перекрити рух транспорту на час акції.

У SaveФОП повідомили, що відстоюватимуть законопроєкти, які "напрацювали протягом двох років боротьби" - законопроєкти №3853-1 та №3853-2 про касові автомати, а також №3993 щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Ці законопроєкти включені до позачергової сесії Ради у четвер.

"Авто-Євро-Сила" вимагають "усунути недоліки закону про розмитнення євроблях" в законопроєкті №1403, який Рада ухвалила у квітні, а президент підписав у травні.

Вони також оприлюднили схему паркування мітингувальників у центрі Києва.

 

Українська правда

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Теми: КиївмітингиВерховна РадаОфіс президентаОПЗЖ
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