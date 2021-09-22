ОПЗЖ, SaveФОП и "евробляхеры" будут протестовать под Радой и у ОПУ

Возле зданий Верховной Рады и Офиса президента 23 сентября запланировали протесты представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Facebook-страницы SaveФОП и "Авто-Евро-Силы"

Детали: Согласно информации источников, акции запланированы в четверг с 6 утра. Заявленное количество участников 10 500 человек, они будут перемещаться между зданиями Совета и ОПУ. Кроме этого, к протестам привлекут 100 автомобилей, которые припаркуют на улице Грушевского.

В SaveФОП сообщили, что отстаивать законопроекты, которые "наработали в течение двух лет борьбы" - законопроекты №3853-1 и №3853-2 о кассовых автоматах, а также №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Эти законопроекты включены во внеочередную сессию Рады в четверг.

"Авто-Евро-Сила" требуют "устранить недостатки закона о растаможивании евроблях" в законопроекте №1403, который Рада приняла в апреле, а президент подписал в мае.

Они опубликовали схему парковки митингующих в центре столицы.