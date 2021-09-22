Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОПЗЖ, SaveФОП и "евробляхеры" будут протестовать под Радой и у ОПУ

Среда, 22 сентября 2021, 21:25
ОПЗЖ, SaveФОП и евробляхеры будут протестовать под Радой и у ОПУ

Возле зданий Верховной Рады и Офиса президента 23 сентября запланировали протесты представители "Оппозиционной платформы - за жизнь", "Авто-Евро-Сила" и SaveФОП.

Источник: собеседник УП в правоохранительных органах, Facebook-страницы SaveФОП и "Авто-Евро-Силы"

Детали: Согласно информации источников, акции запланированы в четверг с 6 утра. Заявленное количество участников 10 500 человек, они будут перемещаться между зданиями Совета и ОПУ. Кроме этого, к протестам привлекут 100 автомобилей, которые припаркуют на улице Грушевского.

В SaveФОП сообщили, что отстаивать законопроекты, которые "наработали в течение двух лет борьбы" - законопроекты №3853-1 и №3853-2 о кассовых автоматах, а также №3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Эти законопроекты включены во внеочередную сессию Рады в четверг.

"Авто-Евро-Сила" требуют "устранить недостатки закона о растаможивании евроблях" в законопроекте №1403, который Рада приняла в апреле, а президент подписал в мае.

Они опубликовали схему парковки митингующих в центре столицы.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевмитингиВерховная РадаОфис президентаОПЗЖ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: