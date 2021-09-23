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Зеленський під час виступу в ООН потролив Росію

Четвер, 23 вересня 2021, 00:32
Зеленський під час виступу в ООН потролив Росію

Президент Володимир Зеленський у своєму виступу порадив "комусь", натякаючи на Росію, не покидати залу під час розмов про агресію та окупацію, а покинути території України.

Джерело: виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Пряма мова Зеленського: "Ми вдячні, що пункт про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України було включено на порядок денний Асамблеї. Хоча як, залишаючись окупованими, Крим та Донбас можуть зникнути з порядку денного? Це очевидно і не тільки нам.

Я дякую усім державам, які цьогоріч згадали Україну в своїх виступах, саме тут, це дуже важливо, і багатьом іншим, які не соромляться, що Україна їхній друг, партнер, які можуть назвати речі своїми іменами: окупацію назвати окупацією, а агресію назвати агресією.

Не боячись, що хтось там показово покине цю залу. Не треба цього робити, це майданчик діалогу. Щастя Україні це точно не принесе. Щастя Україні могло б принести, якби хтось показово покинув наші державні території, наші державні кордони".

Деталі: Зеленський у цитаті не сказав слово "Росія", але натякав на неї. Також він нагадав, що Ялта і Крим восьмий рік окуповані, а також запитав: "Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окупована постійним членом Ради безпеки ООН?".

Нагадаємо: Зеленський розпочав свій виступ з розповіді про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі та реформ.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийООНРосіяокупаціяКрим
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