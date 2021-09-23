"Ось вам ціна реформ": Зеленський з трибуни Генасамблеї розповів про напад на Шефіра
Президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН розпочав свій виступ з розповіді про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі та реформ.
Джерело: виступ Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – безсонна ніч. У 2019 році – це хвилювання перед першим виступом, 2020 загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19, а про минулу ніч я розповім детальніше.
Третя година ночі – десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах, 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ.
На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує".
Читайте також: Замах на друга Зеленського. Хроніка, версії та наслідки обстрілу авто Шефіра
Нагадаємо:
- Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини. Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
- В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
- "Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.