"Ось вам ціна реформ": Зеленський з трибуни Генасамблеї розповів про напад на Шефіра

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН розпочав свій виступ з розповіді про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі та реформ.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – безсонна ніч. У 2019 році – це хвилювання перед першим виступом, 2020 загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19, а про минулу ніч я розповім детальніше.

Третя година ночі – десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах, 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ.

На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує".

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