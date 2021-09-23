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"Ось вам ціна реформ": Зеленський з трибуни Генасамблеї розповів про напад на Шефіра

Четвер, 23 вересня 2021, 00:03
Ось вам ціна реформ: Зеленський з трибуни Генасамблеї розповів про напад на Шефіра
скріншот

Президент Володимир Зеленський з трибуни Генеральної асамблеї ООН розпочав свій виступ з розповіді про напад на свого першого помічника Сергія Шефіра, назвавши це ціною змін в державі та реформ.

Джерело: виступ Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Кожна ніч перед Генасамблеєю ООН – безсонна ніч. У 2019 році – це хвилювання перед першим виступом, 2020 загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19, а про минулу ніч я розповім детальніше.

Третя година ночі – десятки дзвінків. На першого помічника президента України здійснено замах, 12 пострілів, 3 влучили у водія. Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ.

На щастя, Сергій живий, на щастя, життю водія вже нічого не загрожує".

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Нагадаємо:

  • Біля Лісників стріляли у автомобіль першого помічника Зеленського Сергія Шефіра, поранений водій машини. Шефір не постраждав. Нападників шукають. Правоохоронці ввели спецоперацію "Сирена".
  • В Офісі президента заявили, що напад на Шефіра можна кваліфікувати як спробу демонстративного вбивства ключового члена команди, що пов’язано із боротьбою проти олігархів.
  • "Передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга – це слабкість. А ось відповідь буде сильною", – про це заявив Зеленський у своєму відеозверненні.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийООН
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