Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский во время выступления в ООН потроллил Россию

Четверг, 23 сентября 2021, 00:32

Президент Владимир Зеленский в своем выступления посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

Источник: выступление Зеленского на Генассамблее ООН

Прямая речь Зеленского: "Мы благодарны, что пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины был включен в повестку дня Ассамблеи. Хотя, как, оставаясь оккупированными, Крым и Донбасс могут исчезнуть с повестки дня? Это очевидно и не только нам.

Я благодарен всем государствам, которые в этом году вспомнили Украину в своих выступлениях, именно здесь, это очень важно, и многим другим, которые не стесняются, что Украина их друг, партнер, которые могут назвать вещи своими именами: оккупацию назвать оккупацией, а агрессию назвать агрессией.

Не боясь, что кто-то показательно покинет этот зал. Не надо этого делать, это площадка диалога. Счастье Украине это точно не принесет. Счастье Украине могло бы принести, если бы кто-то показательно покинул наши государственные территории, наши государственные границы".

Детали: Зеленский в цитате не сказал слово "Россия", но намекал на нее. Также он напомнил, что Ялта и Крым восьмой год оккупированы, а также спросил: "Как мы хотим оживить ООН, если место, где зарождалась идея ООН, оккупирована постоянным членом Совета безопасности ООН?".

Напомним: Зеленский начал свое выступление с рассказа о нападении на своего первого помощника Сергея Шефира, назвав это ценой изменений в государстве и реформ.

Роман Петренко, УП
Темы: ЗеленскийООНРосcияоккупацияКрым
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"

инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине

На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро

видеоВ Украину прибыл самолет из Афганистана – эвакуировали около 100 людей

Новости 23 сентября: закон об олигархах, "желтая зона"

Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет

Все новости...
Зеленский
Зеленский в ООН процитировал Путина на русском и рассказал о преступлениях России
"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин
"Вот вам цена реформ": Зеленский с трибуны Генассамблеи рассказал о нападении на Шефира
Последние новости
04:00
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии
03:22
США: Нет признаков, что Иран возвращается к переговорам по ядерной сделке
02:24
Португалия снимет большинство из оставшихся карантинных ограничений
01:27
Пять человек пострадали в стрельбе на военной базе в США
00:38
видеоСтоличный юрист завладел причалами и островом на Днепре благодаря письму из Нацполиции — "Схемы"
23:53
Выполнение закона об олигархах должно быть аполитичным - посол Британии
23:35
инфографикаПытки в Крыму, увеличение обстрелов и конституционный кризис – отчет ООН по Украине
22:57
Неизвестные слили в сеть QR-код к ковид-сертификату Макрона
22:29
На кресло мэра Харькова претендуют уже пятеро
22:00
Новости экономики: Рада приняла "антиолигархический" закон, в США "выключают" печатный станок
Все новости...