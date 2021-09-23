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"Грали у рівність": Зеленський відчитав ООН через вакцини

Четвер, 23 вересня 2021, 00:38
Грали у рівність: Зеленський відчитав ООН через вакцини

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН порівняв розподіл COVID-вакцин у світі з розподілом рятувальних шлюпок і назвав ліки знаряддям для дискримінації.

Джерело: Зеленський на Генасамблеї ООН

Пряма мова: "Ми грали у рівність, ми грали у єдність. Де одна справа - ділити спільні цілі, інша – спільно ділити вакцини.

Виявилося, що у статтях про рівність, як у рекламах, є зірочка і напис дрібним шрифтом: всі ми люди, всі ми в одному човні, але рятувальні шлюпки першими отримають пасажири першого класу.

 Україна не чекала допомоги від інших і допомагала іншим, не чекаючи подяки. Ми відправляли в Італію своїх медиків, відправляли необхідні засоби, Україна допомагала всім, хто потребував цього, коли світ забув, що пандемія не назавжди і всі держави колись знову зберуться саме тут, але як вони тепер будуть дивитись один одному в очі".

Деталі: Крім того, Зеленський сказав, що "хто міг уявити, що колись знаряддям для дискримінації стануть саме ліки".

Нагадаємо: Рік тому глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ на межі "катастрофічного морального падіння" через нерівномірний розподіл вакцин проти COVID-19.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусЗеленськийООН
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