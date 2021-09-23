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"Играли в равенство": Зеленский отчитал ООН из-за вакцин

Четверг, 23 сентября 2021, 00:38
Играли в равенство: Зеленский отчитал ООН из-за вакцин

Президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН сравнил распределение COVID-вакцин в мире с распределением спасательных шлюпок и назвал лекарства орудием для дискриминации.

Источник: Зеленский на Генассамблее ООН

Прямая речь: "Мы играли в равенство, мы играли в единство. Где одно дело - делить общие цели, другое - совместно делить вакцины.

Оказалось, что в статьях о равенстве, как в рекламах, есть звездочка и надпись мелким шрифтом: все мы люди, все мы в одной лодке, но спасательные шлюпки первыми получат пассажиры первого класса.

Украина не ожидала помощи от других и помогала другим, не дожидаясь благодарности. Мы отправляли в Италию своих медиков, отправляли необходимые средства, Украина помогала всем, кто нуждался в этом, когда мир забыл, что пандемия отнюдь не навсегда и государства когда-нибудь снова соберутся именно здесь, но как они теперь будут смотреть друг другу в глаза".

Детали: Кроме того, Зеленский сказал, что "кто мог представить, что когда-то орудием для дискриминации станут именно лекарства".

Напомним: Год назад глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир на грани "катастрофического морального падения" из-за неравномерного распределения вакцин против COVID-19.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусЗеленскийООН
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