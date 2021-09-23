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Зеленський в ООН зацитував Путіна російською і розповів про злочини Росії

Четвер, 23 вересня 2021, 01:15

Президент Володимир Зеленський в ООН розповів про злочини Росії в Криму та на Донбасі - зокрема, мова йде про незаконні затримання українців та  "паспортизацію".

Джерело: Зеленський на Генасамблеї ООН

Деталі: Зокрема, Зеленський нагадав, що місце, де зароджувалась ідея ООН (мається на увазі Ялта) окупована постійним членом Ради безпеки ООН. За його словами, Крим потребує уваги ООН ще більше в контексті захисту довкілля, оскільки з   природи Криму зробили військову базу – "замість фауни і флори там флот і солдати".

Зеленський додав, що розраховує на міжнародну підтримку в  питанні звільнення заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова  та  близько 450 українців, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.  Він також сказав, що Росія змушує громадян України брати участь у виборах до свого парламенту. Зеленський сказав, що "видача сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави – що як не це доказ міжнародного злочину, що це як не доказ безкарності і неповаги до міжнародного права".

Також Зеленський сказав, що у світі ніхто не почуває себе у безпеці і не може заховатися за міжнародним правом. Після цього він зацитував президента Росії Володимира Путіна в Мюнхені у 2007 році та на Генасамблеї ООН у 2015 році.

Цитата: "Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат  и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства".

Нагадаємо: Також Зеленський у своєму виступу порадив "комусь", натякаючи на Росію, не покидати залу під час розмов про агресію та окупацію, а покинути території України.

Українська правда
Теми: РосіяЗеленськийООН
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