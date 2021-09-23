Зеленский в ООН процитировал Путина на русском и рассказал о преступлениях России

Президент Владимир Зеленский в ООН рассказал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе - в частности, речь идет о незаконных задержаниях украинцев и "паспортизации".

Источник: Зеленский на Генассамблее ООН

Детали: В частности, Зеленский напомнил, что место, где зарождалась идея ООН (имеется в виду Ялта) оккупирована постоянным членом Совета безопасности ООН. По его словам, Крым требует внимания ООН еще больше в контексте защиты окружающей среды, поскольку из природы Крыма сделали военную базу - "вместо фауны и флоры там флот и солдаты".

Зеленский добавил, что рассчитывает на международную поддержку в вопросе освобождения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он также сказал, что Россия заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в свой парламент. Зеленский сказал, что "выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства - что это как не доказательство международного преступления, что это как не доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву".

Также Зеленский сказал, что в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом. После этого он процитировал президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году.

Цитата: "Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства".