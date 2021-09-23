Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский в ООН процитировал Путина на русском и рассказал о преступлениях России

Четверг, 23 сентября 2021, 01:15

Президент Владимир Зеленский в ООН рассказал о преступлениях России в Крыму и на Донбассе - в частности, речь идет о незаконных задержаниях украинцев и "паспортизации".

Источник: Зеленский на Генассамблее ООН

Детали: В частности, Зеленский напомнил, что место, где зарождалась идея ООН (имеется в виду Ялта) оккупирована постоянным членом Совета безопасности ООН. По его словам, Крым требует внимания ООН еще больше в контексте защиты окружающей среды, поскольку из природы Крыма сделали военную базу - "вместо фауны и флоры там флот и солдаты".

Зеленский добавил, что рассчитывает на международную поддержку в вопросе освобождения заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова и около 450 украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России. Он также сказал, что Россия заставляет граждан Украины принимать участие в выборах в свой парламент. Зеленский сказал, что "выдача сотням тысяч украинцев на оккупированной территории Украины сотен тысяч паспортов другого государства - что это как не доказательство международного преступления, что это как не  доказательство безнаказанности и неуважения к международному праву".

Также Зеленский сказал, что в мире никто не чувствует себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом. После этого он процитировал президента России Владимира Путина в Мюнхене в 2007 году и на Генассамблее ООН в 2015 году.

Цитата: "Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений, когда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором будет главенствовать эгоизм, мир, в котором будет все больше и больше диктат  и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свобод. Ведь что такое государственный суверенитет - это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора, своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства".

Напомним: Также Зеленский в своем выступления посоветовал "кому-то", намекая на Россию, не покидать зал во время разговоров об агрессии и оккупации, а покинуть территорию Украины.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЗеленскийООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Росcия
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
Последние новости
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
Все новости...
Реклама: