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Понад 9 тисяч людей за добу померли від COVID-19

Четвер, 23 вересня 2021, 05:20

За добу 21 вересня у світі виявили 526 929 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 133 620 випадків, в Бразилії – 36 473, в Британії – 34 460.

Крім того, в Індії – 31 957 заражень, а в Туреччині – 28 168.

 

Україна з 6 754 випадками на 18 місці у світі між Францією та Ізраїлем, а в Європі – сьома.

9 292 людини у світі померли від коронавірусу за добу. За цим показником Україна на 16 місці у світі і на четвертому – серед європейських країн.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо: 21 вересня в Україні зафіксували 6 754 нові випадки  захворювання на коронавірусну хворобу і 105 летальних випадків, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 175 осіб, одужали 2 095 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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