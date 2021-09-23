Более 9 тысяч человек за сутки умерли от COVID-19

За сутки 21 сентября в мире обнаружили 526 929 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 133 620 случаев, в Бразилии - 36 473, в Великобритании - 34 460.

Кроме того, в Индии - 31 957 заражений, а в Турции - 28 168.

Украина с 6 754 случаями на 18 месте в мире между Францией и Израилем, а в Европе - седьмая.

9292 человека в мире умерли от коронавируса в сутки. По этому показателю Украина на 16 месте в мире и на четвертом - среди европейских стран.

Знать больше:

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Напомним: 21 сентября в Украине зафиксировали 6754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью и 105 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2175 человек, выздоровели 2095 человек.