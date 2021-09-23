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Более 9 тысяч человек за сутки умерли от COVID-19

Четверг, 23 сентября 2021, 05:20
Более 9 тысяч человек за сутки умерли от COVID-19

За сутки 21 сентября в  мире обнаружили 526 929 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 133 620 случаев, в Бразилии - 36 473, в Великобритании - 34 460.

Кроме того, в Индии - 31 957 заражений, а в Турции - 28 168.

 

Украина с 6 754 случаями на 18 месте в мире между Францией и Израилем, а в Европе - седьмая.

9292 человека в мире умерли от коронавируса в сутки. По этому показателю Украина на 16 месте в мире и на четвертом - среди европейских стран.

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Напомним: 21 сентября в Украине зафиксировали 6754 новых случая заболевания коронавирусной болезнью и 105 летальных случаев, госпитализировали с COVID-19 или подозрением на него 2175 человек, выздоровели 2095 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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