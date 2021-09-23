Італія пожертвує 45 мільйонів доз вакцини іншим країнам

Італія надасть іншим країнам 45 млн доз вакцини проти COVID-19 до кінця року, що втричі перевищує початкову обіцянку: раніше уряд обіцяв пожертвувати 15 млн доз.

Джерело: італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі, якого цитує Reuters

Пряма мова: "Майже половина з них (15 млн - УП) вже доставлена, і сьогодні я радий оголосити, що ми потроїмо наші зусилля. Ми пожертвуємо ще 30 мільйонів додаткових доз до кінця року, щоб досягти 45 млн".

Нагадаємо: Сполучені Штати пообіцяли закупити ще 500 млн доз вакцини проти COVID-19, щоб передати їх іншим країнам.